НБУ поднял официальный курс евро до максимума с начала марта

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 апреля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,81 гривен за евро. Это на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Таким образом, курс вырос до максимума с начала марта. Выше курс был только 1 марта - 33,8449 гривен за евро.

Официальный курс евро на 23 апреля установлен на таком уровне: 33,8103 гривен за евро (+0,1117 грн). При этом курс евро на 22 апреля составляет 33,6986 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 33,59 гривен за евро.. Курс евро в покупке составляет 33,57 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,06 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 23 апреля установлен на таком уровне: 28,0642 гривен за 1 доллар (+0,0066 грн). При этом курс доллара на 22 апреля составляет: 28,0576 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума с начала февраля. Выше курс был только 1 февраля - 28,1324 гривен за доллар.