НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 апреля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,69 гривен за евро. Это на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 22 апреля установлен на таком уровне: 33,6986 гривен за евро (+0,0263 грн). При этом курс евро на 21 апреля составляет 33,7362 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 33,73 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,70 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,05 гривен за доллар. Курс вырос на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 22 апреля установлен на таком уровне: 28,0576 гривен за 1 доллар (+0,0480 грн). При этом курс доллара на 21 апреля составляет: 28,0096 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума с начала февраля. Выше курс был только 3 февраля - 28,0589 гривен за доллар.