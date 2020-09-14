НБУ поднял официальный курс евро до максимума за 2,5 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 сентября 2020 года установил курс евро на уровне 33,24 гривен за евро. Это на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 15 сентября установлен на таком уровне: 33,2476 гривен за евро (+0,1802 грн). При этом курс евро на 14 сентября составляет 33,0674 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс вырос до максимума за 2,5 года. Выше официальный курс был только 27 февраля 2018 года - 33,27214 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 33,25 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 33,23 гривен за евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,00 гривен за доллар. Курс на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 15 сентября установлен на таком уровне: 28,0003 гривен за 1 доллар (+0,1 грн). При этом курс доллара на 14 сентября составляет 27,9003 гривен за 1 доллар.