НБУ поднял официальный курс евро до 34 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 декабря 2020 года установил курс евро на уровне 33,99 гривен за евро. Это на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 11 декабря установлен на таком уровне: 33,9946 гривен за евро (+0,0388 грн). При этом курс евро на 10 декабря составляет 33,9558 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 34,08 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,05 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,07 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 декабря установлен на таком уровне: 28,075 гривен за 1 доллар (-0,0422 грн). При этом курс доллара на 10 декабря составляет: 28,0406 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс вырос после снижения в течение шести дней подряд.