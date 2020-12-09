НБУ опустил официальный курс евро ниже 34 гривен

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела еще на 10 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2020 года установил курс евро на уровне 33,95 гривен за евро. Это на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 10 декабря установлен на таком уровне: 33,9558 гривен за евро (-0,0988 грн). При этом курс евро на 9 декабря составляет 34,0546 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро упал ниже 34 гривен впервые с 30 ноября 2020 года.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 34,00 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,97 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,04 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 10 декабря установлен на таком уровне: 28,0406 гривен за 1 доллар (-0,0422 грн). При этом курс доллара на 9 декабря составляет: 28,0828 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс снижается шестой день подряд после непрерывного роста с середины ноября.