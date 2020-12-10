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НБУ підвищив офіційний курс євро до 34 гривень

Автор: Олександр Білоус

Єдина європейська валюта трохи подорожчала

Національний банк України (НБУ) на 11 грудня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,99 гривень за євро. Це на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 11 грудня встановлено на такому рівні: 33,9946 гривень за євро (+0,0388 грн). При цьому курс євро на 10 грудня становить 33,9558 гривень за євро.

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Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 34,08 гривень за євро. Курс купівлі становить 34,05 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 11 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,07 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 грудня встановлено на такому рівні: 28,075 гривень за 1 долар (-0,0422 грн). При цьому курс долара на 10 грудня становить: 28,0406 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс виріс після зниження протягом шести днів поспіль.

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