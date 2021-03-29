НБУ підвищив офіційний курс євро до 33 гривень

Національний банк України (НБУ) на 30 березня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,96 гривень за євро. Це на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 30 березня встановлено на такому рівні: 32,9661 гривень за євро (+0,0129 грн). При цьому курс євро на 29 березня становить 32,9532 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 32,92 гривень за євро. Курс євро на купівлі становить 32,90 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 30 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 30 березня встановлено на такому рівні: 27,9694 гривень за 1 долар (+0,0015 грн). При цьому курс долара на 29 березня становить: 27,9679 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження напередодні.