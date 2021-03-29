Межбанк закрылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 29 марта 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,96 гривен за доллар, курс в покупке до 27,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 32,92 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9450 - 27,9650 грн/доллар, евро 32,9080 - 32,9287 грн/евро, российский рубль 0,3678 - 0,3682 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс вырос менее чем 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 30 марта установлен на таком уровне: 27,9694 гривен за 1 доллар (+0,0015 грн). При этом курс доллара на 29 марта составляет: 27,9679 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения накануне.