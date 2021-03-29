ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Межбанк закрылся снижением курса доллара

Новина українською → Украина, Понедельник 29 марта 2021 17:17
Межбанк закрылся снижением курса доллара Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 29 марта 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,96 гривен за доллар, курс в покупке до 27,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 32,92 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9450 - 27,9650 грн/доллар, евро 32,9080 - 32,9287 грн/евро, российский рубль 0,3678 - 0,3682 грн/рубль.

Межбанк закрылся снижением курса доллара

Напомним, 26 марта торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9900 - 28,0100 грн/доллар, евро 33,0002 - 33,0237 грн/евро, российский рубль 0,3681 - 0,3686 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс вырос менее чем 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 30 марта установлен на таком уровне: 27,9694 гривен за 1 доллар (+0,0015 грн). При этом курс доллара на 29 марта составляет: 27,9679 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения накануне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Курс доллара Курс евро Курс рубля
NEWS
"Красную" зону расширили до 11 регионов
"Красную" зону расширили до 11 регионов
DAILY
Марина Лазебная: Мы стареющая нация. Без накопительной пенсии каждый Кабмин будет "латать дыры"
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Марина Лазебная: Мы стареющая нация. Без накопительной пенсии каждый Кабмин будет "латать дыры"