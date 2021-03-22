UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

НБУ поднял официальный курс евро до 33 гривен

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 марта 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,00 гривен за евро. Это на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 23 марта установлен на таком уровне: 33,0072 гривен за евро (+0,057 грн). При этом курс евро на 22 марта составляет 32,9502 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 33,00 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,98 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,68 гривен за доллар. Курс снизился на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 23 марта установлен на таком уровне: 27,6871 гривен за 1 доллар (-0,0313 грн). При этом курс доллара на 22 марта составляет: 27,7184 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается после роста накануне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины курс НБУКурс гривныКурс евро
Читайте также
Курс доллара снизился на межбанке в начале недели
Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 23 марта
Прогноз погоды