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НБУ підвищив офіційний курс євро до 33 гривень

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 17:32
НБУ підвищив офіційний курс євро до 33 гривень Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 18 березня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,98 гривень за євро. Це на 2 копійки вище з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 18 березня встановлено на такому рівні: 32,9853 гривень за євро (+0,0221 грн). При цьому курс євро на 17 березня становить 32,9632 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро до 33 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,02 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,00 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 18 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,69 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 18 березня встановлено на такому рівні: 27,6978 гривень за 1 долар (+0,0453 грн). При цьому курс долара на 17 березня становить 27,6525 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд.

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