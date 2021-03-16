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НБУ сохранил официальный курс евро ниже 33 гривен

Новина українською → Украина, Вторник 16 марта 2021 17:52
НБУ сохранил официальный курс евро ниже 33 гривен Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 марта 2021 года установил курс евро на уровне 32,96 гривен за евро. Это на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 17 марта установлен на таком уровне: 32,9632 гривен за евро (+0,0109 грн). При этом курс евро на 16 марта составляет 32,9523 гривен за евро.

НБУ сохранил официальный курс евро ниже 33 гривен

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 32,94 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,93 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,64 гривен за доллар. Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 марта установлен на таком уровне: 27,6434 гривен за 1 доллар (-0,0871 грн). При этом курс доллара на 15 марта составляет 27,7305 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

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