НБУ сохранил официальный курс евро ниже 33 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 марта 2021 года установил курс евро на уровне 32,96 гривен за евро. Это на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 17 марта установлен на таком уровне: 32,9632 гривен за евро (+0,0109 грн). При этом курс евро на 16 марта составляет 32,9523 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 32,94 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,93 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,64 гривен за доллар. Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 марта установлен на таком уровне: 27,6434 гривен за 1 доллар (-0,0871 грн). При этом курс доллара на 15 марта составляет 27,7305 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.