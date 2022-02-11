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НБУ поднял официальный курс евро до 32 гривен

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Украина, Пятница 11 февраля 2022 17:52
НБУ поднял официальный курс евро до 32 гривен Фото: курс евро вырос на 10 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 февраля 2022 года установил официальный курс евро на уровне 31,97 гривен за евро. Это на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 14 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 31,9777 гривен за евро (+0,0992 грн). При этом курс евро на 11 февраля составляет 31,8785 гривен за евро.

НБУ поднял официальный курс евро до 32 гривен

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро вырос после снижения накануне.

НБУ поднял официальный курс евро до 32 гривен

Скриншот bank.gov.ua

На межбанке курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 31,95 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,93 гривен за евро.

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