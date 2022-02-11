Курс доллара на межбанке поднялся выше 28 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 11 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 15 копеек до 28,06 гривен за доллар, курс в покупке до 28,04 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 31,95 гривен за евро.