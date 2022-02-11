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Курс доллара на межбанке поднялся выше 28 гривен

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Украина, Пятница 11 февраля 2022 17:05
Курс доллара на межбанке поднялся выше 28 гривен Фото: курс доллара вырос на 15 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 11 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 15 копеек до 28,06 гривен за доллар, курс в покупке до 28,04 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 31,95 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,0400 - 28,0600 грн/доллар, евро 31,9347 - 31,9575 грн/евро, российский рубль 0,3691 - 0,3695 грн/рубль.

Курс доллара на межбанке поднялся выше 28 гривен

Напомним, 10 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,8900 - 27,9100 грн/доллар, евро 31,8169 - 31,8397 грн/евро, российский рубль 0,3737 - 0,3743 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,03 гривен за доллар. Курс вырос на 16 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

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