НБУ резко повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июля 2020 года установил курс евро на уровне 30,65 гривен за евро. Это на 66 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 3 июля установлен на таком уровне: 30,6592 гривен за евро (+0,6621 грн). При этом курс евро на 2 июля составляет 29,9971 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 2 июля 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 52 копейки до 30,55 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,92 (29,62 - 1 июля), продажи - 30,55 (30,03 - 1 июля) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 53 копейки до 30,72 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,68 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,18 гривен за доллар.

Курс на 41 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 июля установлен на таком уровне: 27,1801 гривен за 1 доллар (+0,4101 грн). При этом курс доллара на 2 июля составляет 26,7700 гривен за 1 доллар.