НБУ різко підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 3 липня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,65 гривень за євро. Це на 66 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 3 липня встановлено на такому рівні: 30,6592 гривень за євро (+0,6621 грн). При цьому курс євро на 2 липня становить 29,9971 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 2 липня 2020 року, на готівковому ринку курс євро зріс на 52 копійки до 30,55 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,92 (29,62 - 1 липня), продажу - 30,55 (30,03 - 1 липня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 53 копійки до 30,72 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,68 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 3 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,18 гривень за долар.

Курс на 41 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 липня встановлено на такому рівні: 27,1801 гривень за 1 долар (+0,4101 грн). При цьому курс долара на 2 липня становить 26,7700 гривень за 1 долар.