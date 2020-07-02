НБУ різко підвищив офіційний курс євро

Після заяви Смолія про відставку курс злетів на 2%
Національний банк України (НБУ) на 3 липня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,65 гривень за євро. Це на 66 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 3 липня встановлено на такому рівні: 30,6592 гривень за євро (+0,6621 грн). При цьому курс євро на 2 липня становить 29,9971 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Сьогодні, 2 липня 2020 року, на готівковому ринку курс євро зріс на 52 копійки до 30,55 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,92 (29,62 - 1 липня), продажу - 30,55 (30,03 - 1 липня) грн за євро.
На міжбанку курс євро на продажу зріс на 53 копійки до 30,72 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,68 гривень за євро.
Національний банк України (НБУ) на 3 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,18 гривень за долар.
Курс на 41 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 липня встановлено на такому рівні: 27,1801 гривень за 1 долар (+0,4101 грн). При цьому курс долара на 2 липня становить 26,7700 гривень за 1 долар.
Автор: Олександр Білоус