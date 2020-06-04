НБУ поднял официальный курс евро до 30 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июня 2020 года установил курс евро на уровне 29,99 гривен за евро. Это на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 5 июня установлен на таком уровне: 29,9975 гривен за евро (+0,0366 грн). При этом курс евро на 4 июня составляет 29,9609 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 4 июня 2020 года, на наличном рынке кКурс евро снизился на 7 копеек до 29,96 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,53 (29,56 - 3 июня), продажи - 29,96 (30,03 - 3 июня) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 30,05 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 30,03 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,69 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 июня установлен на таком уровне: 26,6953 гривен за 1 доллар (-0,0591 грн). При этом курс доллара на 4 июня составляет 26,7544 гривен за 1 доллар.