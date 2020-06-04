НБУ підвищив офіційний курс євро до 30 гривень

Національний банк України (НБУ) на 5 червня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,99 гривень за євро. Це на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 5 червня встановлено на такому рівні: 29,9975 гривень за євро (+0,0366 грн). При цьому курс євро на 4 червня становить 29,9609 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 4 червня 2020 року, на готівковому ринку кКурс євро знизився на 7 копійок до 29,96 гривень за євро. Середній курс покупки євро складає 29,53 (29,56 - 3 червня), продажу - 29,96 (30,03 - 3 червня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 30,05 гривень за євро.. Курс купівлі становить 30,03 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 5 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,69 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 червня встановлено на такому рівні: 26,6953 гривень за 1 долар (-0,0591 грн). При цьому курс долара на 4 червня становить 26,7544 гривень за 1 долар.