НБУ поднял официальный курс доллара выше 27 гривен

Официальный курс гривны к доллару на 3 сентября установлен на уровне 27,02 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара поднялся выше 27 гривен впервые с конца июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 27,0247 гривен за 1 доллар (+0,0218 грн). При этом курс доллара на 2 сентября составляет 27,0029 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 2 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,06 гривен за доллар, курс в покупке до 27,04 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 32,05 гривен за евро.

Прогноз

В первую неделю сентября ожидается рост курса доллара. К концу следующей рабочей недели он может торговаться выше 27 гривен.