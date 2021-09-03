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НБУ підняв офіційний курс долара вище 27 гривень

Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 3 вересня встановлений на рівні 27,02 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара піднявся вище 27 гривень вперше з кінця липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 3 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,0247 гривень за 1 долар (+0,0218 грн). При цьому курс долара на 2 вересня становить 27,0029 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 2 вересня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,06 гривень за долар, курс в покупці до 27,04 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 32,05 гривень за євро.

Прогноз

У перший тиждень вересня очікується зростання курсу долара. До кінця наступного робочого тижня він може торгуватися вище 27 гривень.

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