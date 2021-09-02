Межбанк открылся курсом доллара выше 27 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 2 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,06 гривен за доллар, курс в покупке до 27,04 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 32,05 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Напомним, торги по доллару 1 сентября закрылись в диапазоне: доллар 27,0250 - 27,0450 грн/доллар, евро 32,0111 - 32,0348 грн/евро, российский рубль 0,3699 - 0,3705 грн/рубль.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 27,0450 - 27,0650 грн/доллар, евро 32,0348 - 32,0503 грн/евро, российский рубль 0,3708 - 0,3712 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 27,00 гривен за доллар. Курс на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В первую неделю сентября ожидается рост курса доллара. К концу следующей рабочей недели он может торговаться выше 27 гривен.