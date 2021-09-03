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НБУ поднял официальный курс доллара выше 27 гривен

Новина українською →
Украина, Пятница 03 сентября 2021 07:45
НБУ поднял официальный курс доллара выше 27 гривен Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 3 сентября установлен на уровне 27,02 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара поднялся выше 27 гривен впервые с конца июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 27,0247 гривен за 1 доллар (+0,0218 грн). При этом курс доллара на 2 сентября составляет 27,0029 гривен за 1 доллар.

НБУ поднял официальный курс доллара выше 27 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ поднял официальный курс доллара выше 27 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 2 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,06 гривен за доллар, курс в покупке до 27,04 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 32,05 гривен за евро.

Прогноз

В первую неделю сентября ожидается рост курса доллара. К концу следующей рабочей недели он может торговаться выше 27 гривен.

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