НБУ підняв офіційний курс долара вище 27 гривень

Офіційний курс гривні до долара на 3 вересня встановлений на рівні 27,02 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара піднявся вище 27 гривень вперше з кінця липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 3 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,0247 гривень за 1 долар (+0,0218 грн). При цьому курс долара на 2 вересня становить 27,0029 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)