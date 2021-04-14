НБУ поднял официальный курс доллара выше 28 гривен

Официальный курс гривны к доллару на 14 апреля установлен на уровне 28,01 гривен за доллар. Курс доллара поднялся выше 28 гривен впервые со 2 марта.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 28,0156 гривен за 1 доллар (+0,0821 грн). При этом курс доллара на 13 апреля составляет: 27,9335 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)