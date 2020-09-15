НБУ поднял официальный курс доллара выше 28 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,05 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 16 сентября установлен на таком уровне: 28,0556 гривен за 1 доллар (+0,0553 грн). При этом курс доллара на 15 сентября составляет 28,0003 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 11:00 15 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,01 гривен за доллар, курс в покупке до 27,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 33,30 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 15 сентября справочный курс на уровне 28,02 грн/доллар, повысив его по сравнению с 14 сентября (27,99 грн).