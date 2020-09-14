Курс доллара на межбанке поднялся до 28 гривен

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар продолжает дорожать

Курс доллара на межбанке в продаже 14 сентября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 28,00 гривен за доллар, курс в покупке до 27,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 33,25 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,9800 - 28,0000 грн/доллар, евро 33,2374 - 33,2556 грн/евро, российский рубль 0,3716 - 0,3720 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,9800 28,0000 EUR/UAH 33,2374 33,2556 RUB/UAH 0,3716 0,3720

Отметим, 11 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9300 - 27,9600 грн/доллар, евро 33,0719 - 33,1046 грн/евро, российский рубль 00,3729 - 0,3735 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,00 гривен за доллар. Курс на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 15 сентября установлен на таком уровне: 28,0003 гривен за 1 доллар (+0,1 грн). При этом курс доллара на 14 сентября составляет 27,9003 гривен за 1 доллар.