НБУ поднял официальный курс доллара выше психологической отметки

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,1126 гривен за доллар, что на 38 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 24 марта установлен на таком уровне: 28,1126 гривен за 1 доллар (+0,374 грн). При этом курс доллара на 23 марта составляет 27,7386 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс установлен на максимальном значении с января 2019 года. При этом по сравнению 31 декабря 2019 года курс доллара к гривне вырос на 12,8% - с 24,9196 грн/доллар до 28,1126 грн/доллар.

bank.gov.ua

Напомним, 23 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 55 копеек до 28,10 гривен за доллар, курс в покупке до 27,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 51 копейку до 30,06 гривен за евро. При этом 12:00 курс доллара вырос до 28,10-28,16 грн/доллар.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 23 марта справочный курс на уровне 28,13 грн/доллар, повысив его по сравнению с 20 марта (27,94 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 23 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 28,37 гривен за доллар, курс евро снизился 12 копеек до 30,30 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,58 (27,43 - 20 марта), продажи - 28,37 (28,33 - 20 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,27 (29,32 - 20 марта), продажи - 30,30 (30,42 - 20 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,10 (3,10 - 20 марта), продажи 3,67 (3,67 - 20 марта) грн за 10 рублей.