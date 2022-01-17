НБУ поднял официальный курс доллара до максимума за 9 месяцев

Официальный курс гривны к доллару на 17 января 2022 года установлен на уровне 27,95 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума почти за девять месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 января 2022 года установил курс на таком уровне: 27,9514 гривен за 1 доллар (+0,2142 грн). При этом курс доллара на 14 января составляет: 27,7372 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 22 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)