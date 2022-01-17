НБУ підняв офіційний курс долара до максимуму за 9 місяців

Офіційний курс гривні до долара на 17 січня 2022 року встановлений на рівні 27,95 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму майже за дев'ять місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 17 січня 2022 року встановив курс на такому рівні: 27,9514 гривень за 1 долар (+0,2142 грн). При цьому курс долара на 14 січня становить: 27,7372 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс на 22 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)