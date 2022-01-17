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НБУ підняв офіційний курс долара до максимуму за 9 місяців

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Україна, Понеділок 17 січня 2022 06:15
НБУ підняв офіційний курс долара до максимуму за 9 місяців Фото: курс долара виріс на 22 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 17 січня 2022 року встановлений на рівні 27,95 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму майже за дев'ять місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 17 січня 2022 року встановив курс на такому рівні: 27,9514 гривень за 1 долар (+0,2142 грн). При цьому курс долара на 14 січня становить: 27,7372 гривень за 1 долар.

НБУ підняв офіційний курс долара до максимуму за 9 місяців

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс на 22 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підняв офіційний курс долара до максимуму за 9 місяців

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 14 січня 2022 року у продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 6 копійок до 27,93 гривень за долар, курс в покупці - 27,91 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 4 копійки до 32,01 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом банкірів, у січні обмінний курс може ще "просісти" -до 27,85-28 гривень/Долар.

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