ru ua
Пт, 14 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Курс доллара на межбанке приблизился к уровню 28 гривен

Новина українською →
Украина, Пятница 14 января 2022 10:16
Курс доллара на межбанке приблизился к уровню 28 гривен Фото: курс доллара вырос на 6 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 14 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 6 копеек до 27,93 гривен за доллар, курс в покупке - 27,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,01 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 27,9100 - 27,9300 грн/доллар, евро 31,9960 - 32,0161 грн/евро, российский рубль 0,3684 - 0,3688 грн/рубль.

Курс доллара на межбанке приблизился к уровню 28 гривен

Напомним, 13 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,8500 - 27,8700 грн/доллар, евро 31,9578 - 31,9780 грн/евро, российский рубль 0,3766 - 0,3670 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара обновил максимум с мая прошлого года. Национальный банк Украины (НБУ) на 14 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу банкиров, в январе обменный курс может еще "просесть" - до 27,85-28 гривен/доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро Курс рубля
NEWS
Украинцам могут заблокировать банковские карты: в чем причина
Украинцам могут заблокировать банковские карты: в чем причина
DAILY
Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины