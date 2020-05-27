НБУ поднял официальный курс доллара до 27 гривен впервые за месяц

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара вернулся к апрельским уровням

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 27,00 гривен за доллар. Курс на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 мая установлен на таком уровне: 27,0002 гривен за 1 доллар (+0,0973 грн). При этом курс доллара на 27 мая составляет 26,9029 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс вырос до максимума за последний месяц. В последний раз курс был выше 29 апреля - 27,0485 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 27 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 8 копеек до 27,02 гривен за доллар, курс в покупке до 27,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 29,60 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 27 мая справочный курс на уровне 27,00 грн/доллар, повысив его по сравнению с 26 мая (26,88 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 мая 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 10 копеек до 27,12 гривен за доллар. Курс евро вырос на 24 копейки до 29,65 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,84 (26,75 - 26 мая), продажи - 27,12 (27,02 - 26 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,18 (28,98 - 26 мая), продажи - 29,65 (29,41 - 26 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,34 (3,32 - 26 мая), продажи 3,83 (3,75 - 26 мая) грн за 10 рублей.

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Автор: Александр Белоус