НБУ поднял курс евро до максимума за четыре месяца

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 января 2022 года установил официальный курс евро на уровне 31,78 гривен за евро. Это на 31 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 14 января 2022 года установлен на таком уровне: 31,7813 гривен за евро (+0,3017 грн). При этом курс евро на 13 января составляет 31,4796 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро поднялся до максимума с сентября 2021 года. Выше курс был только 7 сентября - 31,8063 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua