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НБУ поднял курс евро до максимума за четыре месяца

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Украина, Четверг 13 января 2022 17:56
НБУ поднял курс евро до максимума за четыре месяца Фото: курс евро вырос на 31 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 января 2022 года установил официальный курс евро на уровне 31,78 гривен за евро. Это на 31 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 14 января 2022 года установлен на таком уровне: 31,7813 гривен за евро (+0,3017 грн). При этом курс евро на 13 января составляет 31,4796 гривен за евро.

НБУ поднял курс евро до максимума за четыре месяца

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро поднялся до максимума с сентября 2021 года. Выше курс был только 7 сентября - 31,8063 гривен за евро.

НБУ поднял курс евро до максимума за четыре месяца

Скриншот bank.gov.ua

На межбанке курс евро в продаже вырос на 30 копеек до 31,97 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 31,95 гривен.

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