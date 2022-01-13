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Межбанк закрылся дальнейшим ростом курса доллара

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Украина, Четверг 13 января 2022 17:10
Межбанк закрылся дальнейшим ростом курса доллара Фото: курс доллара вырос на 12 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 13 января 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 12 копеек до 27,87 гривен за доллар, курс в покупке до 27,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 30 копеек до 31,97 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,8500 - 27,8700 грн/доллар, евро 31,9578 - 31,9780 грн/евро, российский рубль 0,3766 - 0,3670 грн/рубль.

Межбанк закрылся дальнейшим ростом курса доллара

Напомним, 12 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,7300 - 27,7500 грн/доллар, евро 31,6510 - 31,6738 грн/евро, российский рубль 0,3713 - 0,3717 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара обновил максимум с мая прошлого года. Национальный банк Украины (НБУ) на 14 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

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