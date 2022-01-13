Межбанк закрылся дальнейшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 13 января 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 12 копеек до 27,87 гривен за доллар, курс в покупке до 27,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 30 копеек до 31,97 гривен за евро.