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НБУ підняв курс євро на 2 червня вище рівня 33,50 гривень

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Україна, Вівторок 01 червня 2021 17:47
НБУ підняв курс євро на 2 червня вище рівня 33,50 гривень Фото: курс євро виріс на 2 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 2 червня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,53 гривень за євро. Це на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 2 червня встановлено на такому рівні: 33,5335 гривень за євро (+0,0219 грн). При цьому курс євро на 1 червня становить 33,5116 гривень за євро.

НБУ підняв курс євро на 2 червня вище рівня 33,50 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс євро зростає другий день поспіль.

НБУ підняв курс євро на 2 червня вище рівня 33,50 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 33,58 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,50 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 2 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,43 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 2 червня встановлено на такому рівні: 27,4381 гривень за 1 долар (-0,0293 грн). При цьому курс долара на 1 червня становить 27,4674 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара падає протягом чотирьох днів поспіль.

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