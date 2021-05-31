НБУ поднял курс евро на 1 июня выше уровня 33,50 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июня 2021 года установил курс евро на уровне 33,51 гривен за евро. Это на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Таким образом, курс евро вырос после падения в течение двух дней.

Официальный курс евро на 1 июня установлен на таком уровне: 33,5116 гривен за евро (+0,122 грн). При этом курс евро на 31 мая составляет 33,3896 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 33,53 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,50 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,46 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 1 июня установлен на таком уровне: 27,4674 гривен за 1 доллар (-0,033 грн). При этом курс доллара на 31 мая составляет 27,5004 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара падает в течение трех дней подряд.