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Курс евро падает второй день подряд

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Украина, Пятница 28 мая 2021 17:48
Курс евро падает второй день подряд Фото: курс евро упал на 18 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,38 гривен за евро. Это на 18 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 31 мая установлен на таком уровне: 33,3896 гривен за евро (-0,1797 грн). При этом курс евро на 28 мая составляет 33,5693 гривен за евро.

Курс евро падает второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс евро падает второй день подряд.

Курс евро падает второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 33,46 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,54 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,50 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 31 мая установлен на таком уровне: 27,5004 гривен за 1 доллар (-0,0256 грн). При этом курс доллара на 28 мая составляет 27,526 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара падает в течение двух дней подряд.

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