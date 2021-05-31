НБУ підняв курс євро на 1 червня вище рівня 33,50 гривень

Національний банк України (НБУ) на 1 червня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,51 гривень за євро. Це на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 1 червня встановлено на такому рівні: 33,5116 гривень за євро (+0,122 грн). При цьому курс євро на 31 травня становить 33,3896 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 33,53 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,50 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 1 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,46 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 1 червня встановлено на такому рівні: 27,4674 гривень за 1 долар (-0,033 грн). При цьому курс долара на 31 Травня становить 27,5004 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара падає протягом трьох днів поспіль.