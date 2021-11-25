НБУ поднял курс доллара до максимума с начала осени

Официальный курс гривны к доллару на 25 ноября установлен на уровне 26,92 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара вырос до максимума с начала сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 ноября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,9273 гривен за 1 доллар (+0,0669 грн). При этом курс доллара на 24 ноября составляет: 26,8604 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 24 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 26,90 гривен за доллар, курс в покупке до 26,88 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 30,24 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,95 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.