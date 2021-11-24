Курс доллара продолжил рост на межбанке
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 24 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 26,90 гривен за доллар, курс в покупке до 26,88 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 30,24 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,8800 - 26,9000 грн/доллар, евро 30,2265 - 30,2490 грн/евро, российский рубль 0,3617 - 0,3621 грн/рубль.
Напомним, 23 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,8500 - 26,8700 грн/доллар, евро 30,2035 - 30,2260 грн/евро, российский рубль 0,3584 - 0,3588 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара вырос до максимума с начала сентября. Национальный банк Украины (НБУ) на 24 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,86 гривен за доллар. Курс вырос на 21 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.
Прогноз
В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,95 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.