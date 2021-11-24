Курс доллара продолжил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 24 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 26,90 гривен за доллар, курс в покупке до 26,88 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 30,24 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Курс НБУ

Курс доллара вырос до максимума с начала сентября. Национальный банк Украины (НБУ) на 24 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,86 гривен за доллар. Курс вырос на 21 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,95 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.