НБУ поднял курс доллара до максимума с начала февраля

Официальный курс гривны к доллару на 22 апреля установлен на уровне 28,05 гривен за доллар. Курс доллара поднялся до максимума с начала февраля.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 28,0576 гривен за 1 доллар (+0,0480 грн). При этом курс доллара на 21 апреля составляет: 28,0096 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)