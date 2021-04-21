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Межбанк открылся курсом доллара выше 28 гривен

Новина українською → Украина, Среда 21 апреля 2021 10:18
Межбанк открылся курсом доллара выше 28 гривен Фото: курс доллара поднялся выше 28 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 21 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 28,02 гривен за доллар, курс в покупке - 28,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 33,68 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 28,0000 - 28,0200 грн/доллар, евро 33,6588 - 33,6800 грн/евро, российский рубль 0,3645 - 0,3649 грн/рубль.
Межбанк открылся курсом доллара выше 28 гривен

Напомним, 19 апреля торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,0050 - 28,020 грн/доллар, евро 33,7250 - 33,7450 грн/евро, российский рубль 0,3647 - 0,3651 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,00 гривен за доллар. Курс вырос менее чем на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 21 апреля установлен на таком уровне: 28,0096 гривен за 1 доллар (+0,0009 грн). При этом курс доллара на 20 апреля составляет: 28,0087 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд и вновь поднялся до уровня 28 гривен.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.

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