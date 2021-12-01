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НБУ поднял курс доллара до максимума с июля

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Украина, Среда 01 декабря 2021 06:15
НБУ поднял курс доллара до максимума с июля Фото: курс доллара вырос на 4 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 1 декабря установлен на уровне 27,21 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума с июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 декабря 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2142 гривен за 1 доллар (+0,0403 грн). При этом курс доллара на 30 ноября составляет: 27,1739 гривен за 1 доллар.

НБУ поднял курс доллара до максимума с июля

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ поднял курс доллара до максимума с июля

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 30 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 27,32 гривен за доллар, курс в покупке до 27,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 30,94 гривен за евро.

Однако затем курс доллара резко упал до уровня 27,15 гривен.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.

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