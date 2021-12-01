НБУ поднял курс доллара до максимума с июля

Официальный курс гривны к доллару на 1 декабря установлен на уровне 27,21 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума с июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 декабря 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2142 гривен за 1 доллар (+0,0403 грн). При этом курс доллара на 30 ноября составляет: 27,1739 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)