НБУ підняв курс долара до максимуму з липня

Офіційний курс гривні до долара на 1 грудня встановлено на рівні 27,21 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму з липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 1 грудня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2142 гривень за 1 долар (+0,0403 грн). При цьому курс долара на 30 листопада становить: 27,1739 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)