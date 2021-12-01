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НБУ підняв курс долара до максимуму з липня

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Україна, Середа 01 грудня 2021 06:15
НБУ підняв курс долара до максимуму з липня Фото: курс долара виріс на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 1 грудня встановлено на рівні 27,21 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму з липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 1 грудня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2142 гривень за 1 долар (+0,0403 грн). При цьому курс долара на 30 листопада становить: 27,1739 гривень за 1 долар.

НБУ підняв курс долара до максимуму з липня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підняв курс долара до максимуму з липня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 30 листопада 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,32 гривень за долар, курс в покупці до 27,30 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 24 копійки до 30,94 гривень за євро.

Однак потім курс долара різко впав до рівня 27,15 гривень.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

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