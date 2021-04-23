НБУ поднял курс доллара до максимума с 1 февраля

Официальный курс гривны к доллару на 23 апреля установлен на уровне 28,06 гривен за доллар. Курс доллара поднялся до максимума с начала февраля.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 28,0642 гривен за 1 доллар (+0,0066 грн). При этом курс доллара на 22 апреля составляет: 28,0576 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)