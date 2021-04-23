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НБУ поднял курс доллара до максимума с 1 февраля

Новина українською → Украина, Пятница 23 апреля 2021 07:45
НБУ поднял курс доллара до максимума с 1 февраля Фото: курс доллара поднялся выше 28 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 23 апреля установлен на уровне 28,06 гривен за доллар. Курс доллара поднялся до максимума с начала февраля.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 28,0642 гривен за 1 доллар (+0,0066 грн). При этом курс доллара на 22 апреля составляет: 28,0576 гривен за 1 доллар.

НБУ поднял курс доллара до максимума с 1 февраля

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ поднял курс доллара до максимума с 1 февраля

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,11 гривен за доллар, курс в покупке до 28,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 33,84 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.

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