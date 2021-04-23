НБУ підняв курс долара до максимуму з 1 лютого

Офіційний курс гривні до долара на 23 квітня встановлений на рівні 28,06 гривень за долар. Курс долара піднявся до максимуму з початку лютого.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 23 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 28,0642 гривень за 1 долар (+0,0066 грн). При цьому курс долара на 22 квітня становить: 28,0576 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)