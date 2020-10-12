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НБУ підвищив курс долара після чотириденного падіння

Київ, Понеділок 12 жовтня 2020 16:29
НБУ підвищив курс долара після чотириденного падіння
Фото: курс долара знову почав зростати (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) на 13 жовтня 2020 року підняв офіційний курс до позначки 28,24 гривень за долар. Це на чотири копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Таким чином, офіційний курс гривні до долара на 13 жовтня встановлений на рівні 28,2481 гривень за 1 долар (+0,0383 грн). При цьому курс долара на 12 жовтня становив 28,2098 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив курс долара після чотириденного падіння

Фото: курси на 13 жовтня (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні почав зростати після того, як минулого тижня знижувався чотири дні поспіль.

НБУ підвищив курс долара після чотириденного падіння

Фото: динаміка курсу долара (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на відкритті міжбанківського ринку у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився і склав до 28,25 гривень за долар, курс купівлі - 28,22 гривень. Курс євро у продажу виріс на три копійки копійок до 33,38 гривень за євро.

З урахуванням торгів НБУ встановив на 12 жовтня довідковий курс на рівні 28,23 грн/долар, піднявши його на три копійки в порівнянні з попереднім днем.

Менш ніж за годину до закриття міжбанку курс долара в продажу виріс до 28,31 гривень. Євро теж піднявся в ціні - до 33,42 гривень.

Зазначимо, раніше аналітики спрогнозували, що курс долара цього тижня буде знижуватися і наблизиться до позначки 28 гривень.

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