НБУ установил курс на 20 января: сколько стоит доллар

Официальный курс гривны к доллару на 20 января 2022 года установлен на уровне 28,40 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне снизился после того, как накануне он вырос до максимума за год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 января 2022 года установил курс на таком уровне: 28,4038 гривен за 1 доллар (-0,0063 грн). При этом курс доллара на 19 января составляет: 28,4101 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 1 копейку до 28,38 гривен за доллар, курс в покупке - 28,36 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 32,15 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/2,6 грн.