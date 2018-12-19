НБУ подав багатомільярдний позов проти Коломойського

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Позов поданий у швейцарський суд, за місцем проживання екс-власника ПриватБанку

Національний банк України подав до суду Швейцарії позов проти одного з колишніх власників націоналізованого "ПриватБанку" Ігоря Коломойського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, позов подано 18 грудня на загальну суму 6,64 млрд грн до Першої інстанції Суду Республіки та Кантона Женеви. Позов подано за місцем проживання екс-акціонера банку з метою стягнення з Коломойського заборгованості як з фінансового поручителя перед НБУ за особистими поруками, наданими у 2016 році за п’ятьма договорами про надання кредитів рефінансування банку.

У НБУ нагадали, що відповідно до вимог швейцарського законодавства подання позову є наступним етапом судового розгляду, розпочатого у червні в Першій інстанції Суду Республіки та Кантона Женеви.

"Швейцарська система правосуддя перед поданням позову передбачає необхідність подання судової претензії, з якою НБУ звернувся ще на початку червня. Оскільки усі намагання Національного банку врегулювати питання погашення Ігорем Коломойським заборгованості за кредитами рефінансування в досудовому порядку не були успішними, регулятор, на жаль, був змушений подати позов у встановлений швейцарською системою правосуддя строк, аби захистити свої законні права та інтереси", - повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Крім того, на початку червня цього року НБУ подав до українських судів 147 позовів задля забезпечення виконання Ігорем Коломойським взятих на себе зобов’язань за особистими поруками. Станом на 18 грудня господарські суди вже ухвалили 20 рішень на користь НБУ про звернення стягнення на предмети іпотеки за зобов’язаннями ПриватБанку на загальну суму 1,2 млрд грн. На сьогодні 17 з 20 судових рішень набрали законної сили і по 14 справах виконавчі документи були направлені в органи Державної виконавчої служби для примусового виконання.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук повідомив про те, що господарські суди ухвалили 19 рішень на користь Національного банку на загальну суму 947 млн грн у справах проти колишнього співвласника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського.

Відзначимо, 23 листопада націоналізований "ПриватБанк" підтвердив відмову Високого суду Лондона розглядати позов банку до його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Як зазначалося в повідомленні банку, це судове рішення є тільки першим етапом процесу і банк має намір оскаржити його.