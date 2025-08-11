НБУ почав підвищувати курс долара

Міжнародні резерви

Станом на 1 серпня валові міжнародні резерви НБУ становлять 43,031 млрд доларів, вони знизилися порівняно з 1 липня на 2 млрд доларів.

Як повідомив в інтерв'ю РБК-Україна голова НБУ Андрій Пишний, такий значний розмір резервів пояснюється тим, що уряд, отримуючи кредити або фінансову допомогу від зовнішніх партнерів у валюті, обмінює її в НБУ. Таким чином, Національний банк отримує велику кількість валюти, яка надходить до резервів. Далі, НБУ продає частину цієї валютної маси на міжбанківському валютному ринку для регулювання курсу.