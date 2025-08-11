НБУ начал повышать курс доллара

Международные резервы

По состоянию на 1 августа валовые международные резервы НБУ составляют 43,031 млрд долларов, они снизились по сравнению с 1 июля на 2 млрд долларов.

Как сообщил в интервью РБК-Украина глава НБУ Андрей Пышный, такой значительный размер резервов объясняется тем, что правительство, получая кредиты или финансовую помощь от внешних партнеров в валюте, обменивает ее в НБУ. Таким образом, Национальный банк получает большое количество валюты, которая поступает в резервы. Далее, НБУ продает часть этой валютной массы на межбанковском валютном рынке для регулирования курса.