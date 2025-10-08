ua en ru
НБУ почав піднімати курс долара

Україна, Середа 08 жовтня 2025 16:10
Фото: Курс долара збільшився на 9 копійок (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні - на 9 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 9 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4024 гривень за 1 долар (+0,09 грн).

НБУ почав піднімати курс долара

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 48,1386 гривень за 1 євро (-0,04 грн).

НБУ почав піднімати курс долара

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 7 копійок до 41,37-41,40 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 8 жовтня.

НБУ почав піднімати курс долара

udinform.com

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 8 жовтня зріс на 8 копійок до 41,58 гривень, водночас курс продажу євро знизився на 12 копійок - до 48,59 гривень.

Резерви НБУ

Міжнародні резерви України протягом вересня збільшилися на 1,1% - до 46,519 млрд доларів (станом на 1 жовтня). Пресцентр НБУ повідомляє, що така динаміка зумовлена надходженнями від міжнародних партнерів на тлі зменшення обсягів чистого продажу Нацбанк на валютному ринку.

